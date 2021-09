Handball : HSG Nordhorn-Lingen verlängert mit Trainer Kubes

Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen hat trotz des Abstiegs aus der Ersten Liga den Vertrag mit Trainer Daniel Kubes verlängert.

Nordhorn | Der 43-Jährige steht jetzt bis 2024 bei den Niedersachsen unter Vertrag. „Ich spüre viel Verantwortung und will die HSG Nordhorn-Lingen sehr gerne in den nächsten drei Jahren begleiten“, sagte der Ex-Profi bei der Teamvorstellung in Nordhorn am Donnerstagabend, wie die „Grafschafter Nachrichten“ (Freitag) berichteten. Die HSG startet am Sonntag (16.30...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.