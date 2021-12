Fußball : HSV mit Jatta und Alidou in der Startelf gegen Hansa Rostock

Ungeachtet des Wirbels um Bakery Jatta und Faride Alidou setzt HSV-Trainer Tim Walter im Spiel gegen Hansa Rostock auf die beiden Stürmer.

Hamburg | Für die letzte Partie der Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga berief Walter am Sonntag die beiden Profis wie erwartet in die Startelf der Hamburger. Gegen Jatta war zu Beginn der Woche Anklage wegen einer angeblich falschen Identität erhoben worden. Um Talent Alidou tauchten in den vergangenen Tagen Wechselgerüchte auf. Laut „Bild“ wird der 20-Jähri...

