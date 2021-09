Unfälle : Handyklingeln lenkt Fahrerin ab: Auto-Frontalkollision

Das Klingeln ihres Mobiltelefons hat eine Autofahrerin im Landkreis Vorpommern-Rügen so abgelenkt, dass ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Dettmannsdorf | Dabei wurde die 24-Jährige am Dienstag bei Dettmannsdorf-Kölzow so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste, wie ein Polizeisprecher erklärte. Der Unfall ereignete sich in einer Kurve. Der 64-jährige Fahrer des anderen Wagens sei unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Da es in den vergangenen Tagen imm...

