Fußball : Hansa Rostock in Bestbesetzung nach Regensburg

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg am Samstag (13.30 Uhr/Sky) in Bestbesetzung bestreiten.

Rostock | Lediglich Julian Riedel droht wegen einer Fußgelenkverletzung auszufallen. Aber der Innenverteidiger ist in dieser Saison bislang nicht erste Wahl. „Bis auf die Langzeitverletzten sind sonst alle an Bord. Es wird nicht einfach, Entscheidungen zu treffen“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Donnerstag. Es spricht viel dafür, dass Härtel die Elf im J...

