Fußball : Hansa Rostock verpflichtet Probespieler Malone

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat wenige Tage vor Saisonstart den Probespieler Ryan Malone unter Vertrag genommen.

Rostock | Der 28 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb einen Einjahresvertrag bis zum Sommer 2022, teilte der Verein am Dienstag mit. Der US-Amerikaner kommt vom Viertligisten VfB Lübeck, für den er in der vergangenen Saison 23 Drittliga-Spiele (2 Tore) bestritt. Malone war bereits mit Hansa im Trainingslager und wurde in den Testspielen gegen Viktoria Berli...

