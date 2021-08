Fußball : Hansa Rostock zuversichtlich nach Heidenheim

Aufsteiger FC Hansa Rostock geht heute mit zwei Siegen nacheinander zuversichtlich in das Auswärtsspiel beim 1.

Rostock | FC Heidenheim. „Die Stimmung ist sehr gut. Wir können Rückenwind aus dem Pokalspiel mitnehmen, aber Heidenheim wird heiß auf die Revanche sein. Es wird ein schwieriges Spiel“, sagt Mittelfeldspieler Simon Rhein. Hansa hatte Heidenheim im DFB-Pokal am vergangenen Sonntag mit 3:2 in der Verlängerung bezwungen, zuvor gab es in der Liga ein 3:0 bei Hannov...

