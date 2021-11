Krankheiten : Harry Glawe: Gemeinsamens Vorgehen wichtig für Impferfolg

Die Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern steigen stark an. Land und Kommunen wollen daher die Auffrischungsimpfungen beschleunigen. Daneben appelliert der Gesundheitsminister auch an Ungeimpfte.

Schwerin | Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern haben auf ihrem Impfgipfel am Dienstagabend eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um den aktuell rasant steigenden Corona-Infektionszahlen zu begegnen. Auffrischungsimpfungen für bereits gegen das Corona-Virus Geimpfte sollen hierzu Schritt für Schritt allen Bürgerinnen und Bürgen offen stehen. Alle Menschen...

