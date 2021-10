Gesundheit : „HerzCheck“: Bessere Versorgung für Patienten auf dem Land

Patienten mit einer Herzinsuffizienz in ländlichen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs können künftig in ihren Heimatgemeinden untersucht werden und müssen nicht mehr in eine Klinik fahren.

Wolgast | Dazu wurde am Mittwoch in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) das Projekt „HerzCheck“ gestartet. Die Geräte für eine magnetresonanztomografische Untersuchung (MRT) werden dorthin gebracht, wo sie in Praxen oder Kliniken nicht vorhanden sind, wie Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte. Wesentlicher Teil des Projekt...

