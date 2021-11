Verkehr : IHK: Fehmarnbelt-Tunnel wird Jobs in der Region kosten

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Rostock rechnet durch den Bau des Fehmarnbelt-Tunnels mit einer deutlichen Beeinträchtigung für die Region Rostock.

Fehmarn | Einer eigenen Studie zufolge sei mit Beschäftigungsrückgängen in der hafenaffinen Wirtschaft von bis zu 30 Prozent und erheblichen Umsatzeinbußen zu rechnen, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag anlässlich des gestrigen Spatenstichs auf deutscher Seite. „Wir müssen in der verbleibenden Zeit unbedingt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schaff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.