Krankheiten : Im Norden deutlich mehr Alkoholkranke als im Bundesschnitt

In Schleswig-Holstein sind mehr Menschen alkoholabhängig als im Bundesdurchschnitt.

Wuppertal | Das geht aus einer Auswertung des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Krankenkasse Barmer hervor. Demnach diagnostizierten Ärzte im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein bei 17 je 1000 Personen eine Alkoholabhängigkeit. Der Bundesschnitt betrug 14 je 1000, wie die Barmer am Dienstag mitteilte. In den westdeutschen Bundesländern waren die Wer...

