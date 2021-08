Gesundheit : Impf-Nachfrage: Kreis impft an Seebrücken der Kaiserbäder

Nach dem Erfolg mit dem Impfen am Strand von Lubmin dehnt der Landkreis Vorpommern-Greifswald seine Impfaktionen weiter aus.

Heringsdorf | Wie ein Kreissprecher am Dienstag erklärte, soll es die „Immunisierung to go“ ab Montag in den Ostseebädern Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck geben. Mobile Teams sollen bis Mittwoch je sieben Stunden lang an den jeweiligen Seebrücken der Kaiserbäder impfen, weshalb Interessenten den „Piks“ mit einem Strandspaziergang verbinden könnten. Zugleich werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.