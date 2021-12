Gesundheit : Impfaktionswoche: Hausärzte klagen über zu wenig Impfstoff

In der Hochzeit der Corona-Schutzimpfungen im Sommer verabreichten die Hausärzte im Nordosten mit 70.000 Spritzen pro Woche mehr als die Hälfte aller Impfungen. In solche Regionen würden sie gern wieder vorstoßen. Doch es gibt einen entscheidenden Hinderungsgrund.

Schwerin | Der von Ärzteverbänden in Mecklenburg-Vorpommern für Samstag geplante Start in eine landesweite Impfwoche droht seine Signalwirkung zu verfehlen. „Es hakt mal wieder am Impfstoff“, beklagte der Landesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Stefan Zutz. Viele seiner Kollegen hätten nur einen Bruchteil des bestellten Impfstoffes erhalten. Statt der jeder Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.