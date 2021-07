Gesundheit : Impfaufruf in fünf Sprachen

Mecklenburg-Vorpommern wirbt mit mehrsprachigen Infotafeln für die Corona-Schutzimpfung.

Schwerin | „Wir möchten damit Menschen in unserem Land, die nicht so gut Deutsch sprechen über Schutzmaßnahmen informieren und sie ermuntern, sich impfen zu lassen“, sagte die Integrationsbeauftragte der Landesregierung, Reem Alabali-Radovan, am Donnerstag in Schwerin. Die Informationen gibt es laut Integrationsministerium in fünf Sprachen: Englisch, Russisch, P...

