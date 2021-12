Gesundheit : Impfungen mit Kinder-Impfstoff im Nordosten gestartet

Lange war um die Impfung von Kindern von fünf bis elf Jahren gerungen worden. Nun hatte die Ständige Impfkommission grünes Licht gegeben.

Rostock | An der Kinderklinik der Universitätsmedizin Rostock (UMR) sind am Donnerstag die ersten Kinder gegen das Coronavirus geimpft worden. „Über die Hotline haben sich viele Eltern bei uns gemeldet und die Impftermine waren schnell vergeben. Wir haben bis jetzt 95 Termine an fünf Nachmittagen geplant“, sagte die stellvertretende Klinikdirektorin Astrid Bert...

