Gesundheit : Impfzentrum läuft aus: Letzte Impfungen am 6. September

Die Stadt Schwerin schließt ihr Impfzentrum für den Publikumsverkehr.

Schwerin | Am 10. August sollen zum letzten Mal Erstimpfungen angeboten werden, nach dem 6. September können sich die Bürger dort gar nicht mehr impfen lassen, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. Hintergrund sei die stark nachlassende Nachfrage. So seien am Dienstag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr lediglich 16 Termine für Erstimpfungen gebucht...

