Unfälle : In Gegenverkehr geraten: Zwölf Verletzte, lange Staus

Ein Unfall mit sechs beteiligten Autos hat am Wochenende zu langen Staus auf dem Weg zur Insel Usedom geführt. Ein Autofahrer aus Berlin kam in den Gegenverkehr: Zwölf Menschen wurden verletzt.

Gribow | Ein Unfall mit sechs Fahrzeugen hat am Samstag für zwölf Verletzte, einen Rettungsgroßeinsatz und lange Staus im Urlauberverkehr in Vorpommern gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, war ein 48 Jahre alter Fahrer aus Berlin auf der Bundesstraße 111 bei Gribow (Vorpommern-Greifswald) auf die linke Straßenseite geraten und dort mit einem Auto...

