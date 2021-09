Arbeitsmarkt : Jugendarbeitslosigkeit in MV im September stark gesunken

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich im September in Mecklenburg-Vorpommern weiter aufgehellt, besonders stark war der Rückgang der Arbeitssuchenden bei den Jugendlichen zu spüren. Rückschritte gab es hingegen bei der Zahl der Langzeitarbeitslosen.

Schwerin | Neben der Gesamtzahl der Arbeitslosen hat vor allem die Jugendarbeitslosigkeit im September abgenommen. „Der Herbstaufschwung ist weiter stabil! In Mecklenburg-Vorpommern hat sich auch im September die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt fortgesetzt“, kommentierte die Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Nord, Margit Haupt-Koopmann, die Zahlen am Don...

