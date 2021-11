Landtag : Julian Barlen löst Thomas Krüger als SPD-Fraktionschef ab

An der Spitze der größten Landtagsfraktion steht ein Wechsel an.

Schwerin | Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Thomas Krüger, kündigte am Mittwoch an, bei der Vorstandswahl am kommenden Dienstag nicht erneut zu kandidieren. Der 52-Jährige gab dafür gesundheitliche Gründe an. Kurz darauf verkündete die SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, dass der Generalsekretär der Landespartei, Julian Barlen, als n...

