Umwelt : Junge Union bestätigt ihren Landesvorsitzenden im Amt

Die Junge Union (JU) in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren bisherigen Landesvorsitzenden Georg Günther auf ihrem Landestag in Greifswald im Amt bestätigt.

Greifswald | Er sei am Samstag mit gut 92 Prozent erneut gewählt worden, hieß es in einer Mitteilung am Sonntag. Mit Blick auf die schlechten Ergebnisse bei der Landtags- und Bundestagswahl sagte Günther, es brauche „einen klaren Fahrplan, wie sich unsere CDU inhaltlich, personell und strukturell neu aufstellt, egal ob in der Opposition oder in Regierungsverantwor...

