Ueckermünde : Junge stirbt in Klinik: Staatsanwaltschaft ermittelt

Obduktion soll Todesursache des 15-Jährigen klären

von dpa

03. Mai 2019, 15:59 Uhr

Ein unklarer Todesfall eines Jugendlichen in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft. Der 15-Jährige starb am Donnerstagabend nach der Einlieferung durch den Rettungsdienst in einer Klinik, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Anklam erklärte. Um die genaue Todesursache zu klären, sei eine Obduktion angeordnet worden. Dabei soll auch geklärt werden, ob Drogen eine Rolle gespielt haben. Die Staatsanwaltschaft habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.