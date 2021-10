Kirche : Katholiken haben neuen Vertreter bei Landesregierung

Die 54 500 Katholiken in Mecklenburg-Vorpommern und die rund 2300 Mitarbeiter katholischer Einrichtungen von der Kita bis zum Altenheim haben einen neuen Verbindungsmann zur Landesregierung.

Schwerin | Norbert Nagler übernimmt die Leitung des Katholischen Büros Mecklenburg-Vorpommern von Claudia Schophuis, die nach acht Jahren in die Militärseelsorge wechselt. Das teilte das Erzbischöfliche Amt in Schwerin am Dienstag mit. Die Leitung des Katholischen Büros wechselt demnach zum 1. November. Der Leiter ist ständiger Beauftragter der Erzbischöfe vo...

