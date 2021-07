Kriminalität : Kinder werfen Beutel mit Steinen auf Autos

Die Polizei in Schwerin ermittelt gegen zwei Jungen, die mit Steinen und Sand gefüllte Kunststoffbeutel von einer Brücke auf Autos geworfen haben sollen.

Schwerin | Die 12 und 13 Jahre alten Kinder sind von Zeugen bei den Würfen am vergangenen Freitag gesehen und danach auch ermittelt worden, wie ein Polizeisprecher am Montag in Schwerin sagte. Der Vorfall habe sich auf einer Brücke über die Bundesstraße 321 ereignet, die je zwei Fahrspuren hat und im Südosten Schwerins nach Crivitz führt. Die mutmaßlichen Tät...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.