Brände : Kinder zündeln: Strohlager brennt ab

Im Süden des Landkreises Ludwigslust-Parchim haben Kinder eine Strohmiete in Brand gesetzt.

Marnitz | Bei dem Feuer am Sonntagabend entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte. Zeugen riefen die Feuerwehren. Die Ermittlungen ergaben, dass drei minderjährige Tatverdächtige an der Miete mit Feuer gespielt hätten, das außer Kontrolle geraten war. Das hätten sie später ihren Eltern erzählt. Diese informierten...

