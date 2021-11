Unfälle : Kleinbus mit Schülern kollidiert mit Pferdeanhänger

Ein mit zwei Schülern besetzter Kleinbus und ein Auto mit Pferdeanhänger sind auf der Bundesstraße 105 bei Sundhagen (Vorpommern-Rügen) zusammengestoßen.

Sundhagen | Wie eine Polizeisprecherin in Stralsund sagte, wurde bei dem Unfall am Donnerstag niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 66-jährige Fahrer des Kleinbusses von einer Nebenstraße auf die B105 aufgefahren sein und die Vorfahrt des Autofahrers missachtet haben. Kleinbus und Anhänger wurden stark beschädigt, so der Schaden auf rund 25....

