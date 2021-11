Gesundheit : Klinikverbund fordert Testpflicht für alle und mehr Hilfe

Die Kliniken an der Mecklenburgischen Seenplatte fordern angesichts hoher Intensivbetten-Auslastung durch Corona-Patienten ein Maßnahmenpaket durch die politisch Verantwortlichen bei Land und Bund.

Neubrandenburg | So müsse es eine konsequente Testpflicht - auch für Geimpfte und Genesene - geben, erklärte ein Sprecher der fünf Kliniken am Montag in Neubrandenburg. Es sei derzeit noch nicht absehbar, wie die vierte Corona-Welle finanziell bewältigt werden kann. Helfen könnten eine Entlastung vom „hohen administrativen Aufwand der Dokumentation“ und „wertschätzend...

