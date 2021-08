Tourismus : Königsstuhl: Bau von schwebender Plattform gestartet

Nach jahrelanger Planung hat am Königsstuhl - einem der Wahrzeichen Norddeutschlands - der Bau einer schwebenden Aussichtsplattform begonnen.

Sassnitz | Wie das Schweriner Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte, kostet das Bauwerk 7,6 Millionen Euro, wovon das Land 7,2 Millionen Euro übernimmt. Mit der Plattform, die an einem starken Mast hängt und mehrere Meter über dem Kreidefelsen schwebt, soll der 118 Meter hohe Königsstuhl künftig geschont, die Aussicht aber erhalten bleiben. Am Montag wurde ...

