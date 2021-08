Musik : Komponist Siegfried Matthus mit 87 Jahren gestorben

Bereits zu DDR-Zeiten war der Komponist Siegfried Matthus international bekannt. Bis ins hohe Alter war er ungeheuer kreativ. Zudem hatte er ein großes Herz für den Musiker-Nachwuchs. Mit seiner Kammeroper Rheinsberg schuf er sich Anerkennung.

Wandlitz | Der Komponist Siegfried Matthus, der das Musiktheater der DDR maßgeblich prägte, ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren am Freitag nach längerer schwerer Krankheit im Beisein seiner Ehefrau Helga in seinem Zuhause im brandenburgischen Stolzenhagen bei Berlin, wie der Freundeskreis Kammeroper Schloss Rheinsberg im Auftrag der Familie am Montag mittei...

