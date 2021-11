Gesundheit : Kontakt-Information nun meist Sache der Corona-Infizierten

In Mecklenburg-Vorpommern werden nur noch in Ausnahmefällen enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten durch die Gesundheitsämter kontaktiert.

Schwerin | Wie zuvor schon in den Landkreisen gehandhabt, ging am Montag auch die Stadt Schwerin dazu über, die Information über die Infektionsgefahr den Infizierten selbst zu übertragen. Es werde damit auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger gesetzt, hieß es in einer Erklärung der Stadt. Die Kontaktnachverfolgung galt insbesondere in Zeiten m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.