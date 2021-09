Kriminalität : Kontrolle in Sicherheitsfirmen: 29 „Unstimmigkeiten“

Bei einer großangelegten Kontrollaktion des Zolls zu Schwarzarbeit in Wach- und Sicherheitsfirmen in Mecklenburg-Vorpommern sind 29 „Unstimmigkeiten“ festgestellt worden.

Stralsund | Bei einer großangelegten Kontrollaktion des Zolls zu Schwarzarbeit in Wach- und Sicherheitsfirmen in Mecklenburg-Vorpommern sind 29 „Unstimmigkeiten“ festgestellt worden. Sie würden jetzt geprüft, teilte das Hauptzollamt Stralsund am Mittwoch in Stralsund mit. Demnach wurden am 17. September im Rahmen einer bundesweiten Aktion im Nordosten 202 Beschäf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.