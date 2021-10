Gesundheit : Kostenpflicht für Tests hat Impftempo nicht beschleunigt

Mit der Kostenpflicht für die Corona-„Bürgertests“ für Ungeimpfte verband die Politik die Hoffnung, dass sich deutlich mehr Menschen gegen das Corona-Virus impfen lassen. Doch das Tempo bleibt mäßig.

Schwerin | Die am 11. Oktober eingeführte Kostenpflicht für die Corona-Bürgertests hat das Impftempo in Mecklenburg-Vorpommern nicht erhöht. Die Impfquote gegen Covid-19 stieg seither - wie auch schon zuvor - um etwa 0,1 Prozentpunkte am Tag. Das geht aus den täglichen Veröffentlichungen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervor. Inzwischen habe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.