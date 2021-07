Haushalt : Kräftiger Anstieg der Schuldenberge nach erstem Corona-Jahr

Die Hilfsprogramme zur Eindämmung der Pandemiefolgen haben im ersten Corona-Jahr den Schuldenberg Mecklenburg-Vorpommerns wieder kräftig anwachsen lassen.

Wiesbaden | Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, stand das Land Ende 2020 bei Banken und anderen nicht-öffentlichen Kreditgebern mit 8,445 Milliarden Euro in der Kreide. Das waren 904 Millionen Euro oder 12 Prozent mehr als Ende 2019. Zuvor hatte Mecklenburg-Vorpommern dank guter Konjunktur und sprudelnder Steuern jahrelang seine Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.