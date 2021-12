Polizei : Kriminalitätsvorbeugung: Minister besorgt um Kinderschutz

Innenminister Christian Pegel hat sich anlässlich der Bilanz des Landesrats zur Kriminalitätsvorbeugung um den Kinderschutz besorgt geäußert.

Schwerin | „Die Corona-Krise und ihre Folgen werden wir für die Kriminalprävention auswerten müssen“, sagte er zur Veröffentlichung des Geschäftsberichtes für die Jahre 2020 und 2021 am Montag in Schwerin. Der Bericht weist auf steigende Fallzahlen bei der häuslichen Gewalt sowie Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung kinderpornografischer Schriften in Meck...

