Bildung : Kritik am Luftfilter-Programm des Bildungsministeriums

Die Linksfraktion kritisiert das vom Bildungsministerium gestartete Luftfilter-Programm für die Schulen Mecklenburg-Vorpommerns.

Schwerin | Das Programm komme viel zu spät, sei halbgewalkt und gaukle Handeln vor, um in der Pandemie den Präsenzunterricht zu sichern, sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Donnerstag in Schwerin. „Kurz vor zwölf sollen sich die Kommunen als Schulträger jetzt auf den Weg machen und Luftfilter anschaffen. Dabei ist weder geklärt, ob diese üb...

