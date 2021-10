Wetter : Kühl und bewölkt im Nordosten

Kühle und feuchte Luft bestimmt das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern am Montag.

Offenbach am Main | Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gibt es viele Wolken und zeitweise Regen, mit Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad. Am Nachmittag wird es in Mecklenburg dann trocken und teils sonnig, in Vorpommern bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Auch am Dienstag ist es bei Temperaturen von 12 bis 15 Grad bewölkt, vielerorts aber niederschlagsfr...

