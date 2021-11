Informationstechnologie : Kundenservice der Stadtwerke Schwerin läuft wieder normal

Die Stadtwerke in Schwerin sind nach dem Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister wieder per Telefon und E-Mail erreichbar.

Schwerin | „Nach mehrwöchigen Einschränkungen aufgrund des Cyberangriffs auf den IT-Dienstleister SIS/KSM sind die Stadtwerke wieder über alle bekannten Kanäle erreichbar“, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Versorgungssysteme waren von dem Hackerangriff nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Neben dem Cyberangriff in Schwerin waren im Oktober au...

