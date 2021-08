Immobilien : LBS: Gebrauchte Einfamilienhäuser in Schwerin am teuersten

Die Immobilienpreise haben einer Studie zufolge auch in Mecklenburg-Vorpommern deutlich angezogen.

Schwerin | Am teuersten seien gebrauchte Eigenheime in Schwerin, teilte die Bausparkasse LBS unter Verweis auf ihre Untersuchung „Markt für Wohnimmobilien 2021“ am Montag mit. „Der hier am häufigsten genannte Wert für ein freistehendes Ein- oder Zweifamilienhaus liegt bei 450.000 Euro.“ Das seien 185.000 Euro mehr als vor fünf Jahren. Teuer werde es auch in Rost...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.