Brände : Lagerhallen-Brand löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Die Feuerwehr in Schwerin versucht aktuell einen Großbrand in der Rudolf-Diesel-Straße unter Kontrolle zu bringen.

Schwerin | Sowohl die Berufsfeuerwehr, als auch die verfügbaren freiwilligen Feuerwehren der Stadt seien im Einsatz, hieß es am Mittwochabend von der Feuerwehr in Schwerin. Demnach wurden die Einsatzkräfte am späten Nachmittag alarmiert, da zwei Lagerhallen komplett in Brand geraten waren. Aufgrund von dichtem Rauch gingen den Angaben zufolge mehrere Notrufe ein...

