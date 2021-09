Regierung : Land sagt Erhalt von mindestens 77 Corona-Teststellen zu

Wer in Mecklenburg-Vorpommern künftig einen Corona-Schnelltest braucht, soll auf eine Grundstruktur von mindestens 77 Teststellen zurückgreifen können.

Schwerin | Sie würden in den Ober-, Mittel- und Grundzentren vorgehalten, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin. Die Einrichtungen würden voraussichtlich bis Jahresende verlängert. Damit gebe es eine ortsnahe, bedarfsgerechte Angebotsstruktur. Aktuell gibt es im Nordosten 340 Schnelltesteinrichtungen, ...

