Gesundheit : Land weitet Impfangebot aus: Online-Portal startet

Angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens weitet Mecklenburg-Vorpommern die Impfmöglichkeiten gegen das Coronavirus noch einmal aus.

Schwerin | „Wir eröffnen zusätzliche Impfstützpunkte, erweitern die Öffnungszeiten, richten zusätzliche Impfstrecken ein oder schaffen mit kreativen Impfangeboten in der Fläche zusätzliche, niedrigschwellige Angebote“, erklärte Gesundheitsministerin Stefanie Drese am Samstag. Zudem werde am Montag das Online-Portal zur Terminbuchung freigeschaltet. „Wir entlaste...

