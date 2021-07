Polizei : Landespolizei uneins bei Nutzung von Regenbogenflagge

Der Einsatz der Regenbogenflagge als Symbol der Gleichberechtigung und Vielfalt auf Internetseiten der Landespolizei sorgt in Mecklenburg-Vorpommern für Zündstoff.

Schwerin | Während das Polizeipräsidium Neubrandenburg ein Profilbild mit Flagge und Polizeistern der Polizei in Anklam Mitte Juni tolerierte, drohen einem Bericht der „Schweriner Volkszeitung“ (Donnerstag) zufolge einem Beamten in Schwerin dafür personalrechtliche Konsequenzen. Nach Ansicht des zuständigen Polizeipräsidiums in Rostock sei mit der Regenbogenf...

