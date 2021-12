Regierung : Landtag: Keine zusätzlichen Medizin-Studienplätze in MV

Trotz Ärztemangels und einer bevorstehenden Pensionierungswelle von Medizinern wird es in Mecklenburg-Vorpommern keine Ausweitung der Medizin-Studienplätze geben.

Schwerin | Der Landtag in Schwerin lehnte am Freitag einen Vorstoß der oppositionellen CDU mehrheitlich ab. Die Union, die in den letzten Jahren den Gesundheitsminister stellte, hatte die Schaffung von 200 zusätzlichen Studienplätzen in der Humanmedizin an den Universitäten Rostock und Greifswald gefordert. Das wäre eine Erhöhung um 50 Prozent, bislang gibt es j...

