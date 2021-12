Landtag : Landtag steht hinter Rettungsversuchen für MV Werften

In der jüngsten Krise der Werften in Mecklenburg-Vorpommern stellt sich der Landtag hinter die Rettungsbemühungen der Landesregierung.

Schwerin | Das Parlament erklärte am Freitag, die Regierung in ihrem Bestreben zu unterstützen, gemeinsam mit dem Bund und dem Eigner-Konzern Genting Hong Kong eine tragfähige Lösung zu entwickeln. Es geht den Angaben zufolge um rund 130 Millionen Euro Darlehen, die der asiatische Genting-Konzern vorfristig nutzen möchte, um das in Bau befindliche Riesen-Kreu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.