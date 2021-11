Unfälle : Lastwagenfahrer bei Unfall nahe Greifswald schwer verletzt

Ein 40 Jahre alter Mann ist mit seinem Lastwagen auf einer Landstraße bei Greifswald verunglückt und schwer verletzt worden.

Behrenhoff | Die Straße blieb für die Rettungs- und Bergungsarbeiten am Sonnabend rund vier Stunden lang gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen war von Jarmen aus in Richtung Greifswald unterwegs und kollidierte aus zunächst nicht geklärter Ursache mit Bäumen am rechten Straßenrand. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung rund 60.000 Euro. ...

