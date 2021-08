Prozesse : Lebenslange Haft nach Mord an schlafendem Freund

Ein Mann legt sich schlafen und wird daraufhin Opfer einer brutalen Gewalttat mit Messer und Machete. Ein 37-Jähriger ist jetzt in Rostock wegen Mordes verurteilt worden. Der Richter findet deutliche Worte.

Rostock | Im Prozess um den brutalen Tod eines 40-jährigen Mannes in einer Rostocker Wohnung hat das Landgericht Rostock den Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zusätzlich stellten die Richter am Montag die besondere Schwere der Schuld fest und ordneten für den 37-jährigen Sicherungsverwahrung an. Sie waren überzeugt, d...

