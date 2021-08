Wahlen : Linke auf Wahlkampftour

Die Linke zeigt sich bereit, nach den Wahlen Ende September im Bund und in Mecklenburg-Vorpommern Regierungsverantwortung zu übernehmen. Sie wirbt dort um Stimmen, wo sich derzeit viele Menschen tummeln - an den Stränden der Ostsee.

Schwerin | Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern sucht in beliebten und derzeit vielbesuchten Badeorten den Kontakt zum Wähler. Am Samstag startete die Oppositionspartei in Kühlungsborn eine mehrtägige Bühnentour entlang der Ostsee, die am Sonntag in Zinnowitz auf Usedom ihre Fortsetzung fand. Dabei thematisierte die Partei unter anderem ihre Forderung nach einer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.