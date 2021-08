Streiks : Lokführerstreik beeinträchtigt Zugverkehr in MV

Ob Berufspendler oder Ostsee-Urlauber: Den Lokführerstreik bekommt jeder zu spüren, der mit der Deutschen Bahn reisen will. Drei von vier Fernzügen bleiben stehen. Auch im Regionalverkehr rollt nicht viel.

Rostock | Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Mittwoch auch in Mecklenburg-Vorpommern zu zahlreichen Zugausfällen geführt und wird am Donnerstag vor allem Pendler erneut vor Herausforderungen stellen. Die Deutsche Bahn lässt auf viel genutzten Strecken Züge oder Busse nach einem Ersatzfahrplan verkehren, der jedoch deutlich reduzi...

