Handwerk : MV-Firmen fast auf Vor-Corona-Niveau: Sorge um Energiepreise

Die meist weniger vom Export abhängige Wirtschaft im Nordosten zeigt sich robust. Laut Umfrage haben viele Firmen schon Vor-Corona-Niveau erreicht. Sorgen gibt es in der Gastronomie - sowie wegen fehlender Fachleute und zu hoher Energiepreise.

Schwerin | Die meisten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern blicken nach eineinhalb Jahren Corona weitgehend optimistisch in die Zukunft. Das ist das Ergebnis der Herbst-Konjunkturumfragen der IHK in Neubrandenburg und Schwerin, die am Mittwoch vorgestellt wurden. So stieg der Konjunkturklimaindex mit 125 im Osten des Landes bereits auf das Niveau von Ende 2019...

