Gesundheit : MV prüft Aufhebung der Testpflicht nach Auffrischungsimpfung

Mecklenburg-Vorpommern prüft die Aufhebung der Corona-Testpflicht für Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Schwerin | Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hoffe jedoch auf eine bundesweite Lösung und wolle das Thema bei der Gesundheitsministerkonferenz am Montag ansprechen, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. In Niedersachsen entfällt an diesem Samstag die Testpflicht bei 2G plus für Menschen, die bereits ihre Booster-Impf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.