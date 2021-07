Kabinett : MV will nach Flutkatastrophe Hochwasserschutz im Land prüfen

Nach der Flutkatastrophe in Westdeutschland mit mehr als 160 Toten soll der Hochwasserschutz in Mecklenburg-Vorpommern überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Schwerin | „Ich habe das Umweltministerium und Innenministerium gebeten zu prüfen, welche Lehren wir aus der aktuellen Flutkatastrophe ziehen können“, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag. „Es müssen jetzt weitere Maßnahmen vorbereitet werden, damit unser Land im Ernstfall so gut wie möglich vor einem Hochwasser geschützt ist.“ Noch in...

