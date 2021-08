Brände : Mähdrescher und Getreide verbrannt: Halbe Million Schaden

Einen Schaden von rund 500.000 Euro hat ein Brand an einem Mähdrescher bei Schwarz (Mecklenburgische Seenplatte) verursacht.

Schwarz | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, brach das Feuer am Dienstagabend bei der Ernte auf einem Getreidefeld aus. Der Mähdrescherfahrer konnte sich unverletzt retten. Die Erntemaschine, die rund 1000 Liter Diesel an Bord hatte, brannte aus. Dabei wurde auch eine größere Fläche Getreide vernichtet. Die Kameraden von drei Feuerwehren konnten eine no...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.